Почти четверть жителей Николаева отметили, что материальное положение их семьи сильно ухудшилось за прошедший год.

Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Международным республиканским институтом совместно с социологической группой «Рейтинг».

Самое большое количество респондентов, а именно — 38%, заверило, что экономическое положение семьи за прошедшее время осталось на том же уровне. У 27% этот показатель несколько ухудшился, у 10% — несколько улучшился, 22% ощутили сильное ухудшение положения, 1% не смогли ответить однозначно.

При этом 3% николаевцев заявили о значительном улучшении финансовой ситуации, аналогичный показатель есть только у Киева, среди других городов Украины он не превышает 2%.

Кроме того, с февраля 2016 года по сентябрь 2019-го наблюдался рост показателя экономического положения в лучшую сторону, но с февраля 2020-го начал падать. По состоянию на май 2021-го индекс составляет 2,4 балла.

Напомним, 47% жителей Николаева поддерживают вступление в Европейский Союз, а 27% — тепло относятся к России.