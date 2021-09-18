Почти четверть жителей Николаева отметили, что материальное положение их семьи сильно ухудшилось за прошедший год.
Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Международным республиканским институтом совместно с социологической группой «Рейтинг».
Самое большое количество респондентов, а именно — 38%, заверило, что экономическое положение семьи за прошедшее время осталось на том же уровне. У 27% этот показатель несколько ухудшился, у 10% — несколько улучшился, 22% ощутили сильное ухудшение положения, 1% не смогли ответить однозначно.
При этом 3% николаевцев заявили о значительном улучшении финансовой ситуации, аналогичный показатель есть только у Киева, среди других городов Украины он не превышает 2%.
Кроме того, с февраля 2016 года по сентябрь 2019-го наблюдался рост показателя экономического положения в лучшую сторону, но с февраля 2020-го начал падать. По состоянию на май 2021-го индекс составляет 2,4 балла.
Напомним, 47% жителей Николаева поддерживают вступление в Европейский Союз, а 27% — тепло относятся к России.
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Почти четверть жителей Николаева отметили, что материальное положение их семьи сильно ухудшилось за прошедший год.
Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Международным республиканским институтом совместно с социологической группой «Рейтинг».
Самое большое количество респондентов, а именно — 38%, заверило, что экономическое положение семьи за прошедшее время осталось на том же уровне. У 27% этот показатель несколько ухудшился, у 10% — несколько улучшился, 22% ощутили сильное ухудшение положения, 1% не смогли ответить однозначно.
При этом 3% николаевцев заявили о значительном улучшении финансовой ситуации, аналогичный показатель есть только у Киева, среди других городов Украины он не превышает 2%.
Кроме того, с февраля 2016 года по сентябрь 2019-го наблюдался рост показателя экономического положения в лучшую сторону, но с февраля 2020-го начал падать. По состоянию на май 2021-го индекс составляет 2,4 балла.
Напомним, 47% жителей Николаева поддерживают вступление в Европейский Союз, а 27% — тепло относятся к России.