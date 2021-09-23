Верховная рада сегодня не будет рассматривать налоговый законопроект №5600, депутаты вернутся к этому документу через 10 дней.

Об этом РБК-Украина сообщил глава комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в «Слуге народа» решили рассмотреть этот законопроект по спецпроцедуре, предусмотренной 119-1 статьей регламента.

Ее парламент использовал во время голосования за банковский закон весной прошлого года.

— Мы будем идти по этой процедуре. Нам нужно собрать 150 подписей и через 10 дней мы сможем рассмотреть законопроект 5600, — объяснил Даниил Гетманцев.

При этом депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура сообщил, что секретариат фракции «Слуга народа» начал сбор подписей народных депутатов за инициативу начать особую процедуру рассмотрения проекта закона № 5600. По его данным уже собрано 130 из 150 необходимых подписей.

Напомним, согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2022 году с украинцев дополнительно 30 миллиардов гривен налогов.

Напомним, глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева Елена Киселева считает, что проект об увеличении местных налогов, представленный на планово-бюджетной комиссии, разработан чиновниками без учета объективной реальности.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков пояснил, что это «непростое предложение» обосновано выводами Госаудитслужбы, где отобразили «сотни миллионов недополученных налогов».

Всего городская власть предлагает изменить ставки по следующим сборам: налог на недвижимое имущество, Единый налог на первую и вторую группы, налог на нежилое имущество и налог на жилое имущество.

Аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен.