В пятницу, 24 сентября, члены депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского облсовета не поддержали проект решения сессия о создании областного Агентства регионального развития.

Проект решения представлял директор департамента экономического развития и региональной политики Николаевской облгосадминистрации Александр Королев, передает корреспондент НикВести.

— Для чего Агентство создается? Если коротко, то это четыре слова: стратегии, проекты, гранты, инвестиции. Агентство создается для привлечения дополнительных инвестиций в регион. Цель — стать синергетическим центом для создания, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, для разработки проектов регионального развития, — пояснил Александр Королев.

Первый заместитель главы Николаевского облсовета Владимир Фроленко спросил, почему облгосадминистрация не создаст такое Агентство у себя.

— Вы за счет областного совета хотите получить финансирование? — задал вопрос Владимир Фроленко. — По законодательству Украины основателем должны быть облгосадминистрация и областной совет. Областной бюджет, да, это основные деньги, они предусмотрены, чтобы Агентство запустилось. Расчеты есть, это 4-6 человек, 80% — это проектные менеджеры. Приблизительно это один миллион гривен в год, — ответил Александр Королев. — А вы уверены, что эти деньги будут отбиваться? — поинтересовался Владимир Фроленко. — Это зависит от нас с вами, от Наблюдательного совета, который мы с вами создадим. Такие Агентства уже существуют в 15 областях Украины, только в 3 областях нет, — заявил Александр Королев.

На это ему сказали, что в областном бюджете нет свободных средств, мол, «даже не будет чем платить зарплату нашим бюджетникам».

Депутат Николаевского областного совета Тахир Садридинов спросил, а где они собрались брать проектных менеджеров, которых в штате областного совета и обладминистрации нет.

Ему ответили, что об этом еще рано говорить, точное штатное расписание и бюджет Агентства установит Наблюдательный совет, в который, как ожидается, войдут представители депутатского корпуса и ОГА.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов уточнил, что сначала Наблюдательный совет выберет комиссию, которая объявит конкурс и назначит директора, а тот, в свою очередь, в областном совете «будет защищать свой бюджет».

— Знаем, как проходят такие конкурсы. Вот не пройдет кандидат, которого предложит областной совет. Готов спорить с вами. Уже там все договорено. У меня тогда предложение к депутатам, а давайте создадим Агентство, которое будет контролировать все эти Агентства. Давайте еще так сделаем, — ответил ему Владимир Фроленко

Александр Королев еще раз уточнил, что в предложенном проекте решения нет штатной численности и бюджета, он призвал депутатов лишь согласиться стать сооснователями Агентства регионального развития.

Глава комиссии облсовета по вопросам бюджета Виталий Гомерский предложил согласовать проект и вынести вопрос на сессию, мол, а там пусть депутаты сами решают.

В итоге вопрос депутаты не поддержали.

До этого аналогично проголосовала комиссия облсовета по вопросам инфраструктуры.

Ранее НикВести сообщали, что в облгосадминистрации планируют создать Агентство регионального развития, задачей которого будет привлечение грантов.

Об этом во время представления своей программы работы рассказал заместитель главы Николаевской ОГА Николай Маринов. По его словам, это поможет найти дополнительные финансовые ресурсы для развития туристической отрасли в регионе, поскольку в областном бюджете денег для этого недостаточно.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации намерены вывести в отдельное управление вопросы развития курортов и туризма. Сейчас эта отрасль находится в внутри управления молодежи и спорта.

Как известно, в январе 2016 года депутаты Николаевского городского совета проголосовали за создание коммунального учреждения «Агентство развития Николаева».