Члены постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам инфраструктуры не поддержали проект решения сессия о создании Агентства регионального развития Николаевской области.

На первом этапе речь идет о ежегодном выделении новой структуре 1 миллиона гривен, сообщают НикВести.

Директор департамента экономического развития и региональной политики Николаевской облгосадминистрации Александр Королев перед голосованием рассказал, что основные задачи Агентства: привлекать инвестиции, разрабатывать инвестиционные проекты, разрабатывать региональные стратегии, разрабатывать стратегии ОТГ и прочее.

— Цель проекта — основание советом совместно с облгосадминистрацией Агентства регионального развития. Мы рассчитываем, что для эффективности Агентства нужно от 4 до 6 человек, приблизительно в год это будет стоить миллион гривен. Это деньги областного бюджета, но есть несколько способов финансирования этой организации, может быть большой перечень платных услуг, международно-техническая помощь, привлечение международных грантов и другие источники, которые не запрещены законодательством, — сказал Александр Королев.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа обратил внимание, что весь озвученный функционал уже прописан в полномочиях департамента экономики.

— У меня сложилось впечатление, что там идет дубляж. Прошу сразу раскрыть нам карты, зачем создается Агентство, за чей счет она будет жить, сколько будет зарабатывать. Почему вы нам нужны? — спросил Михаил Талпа.

Александр Королев ответил, что для исключения дубляжа функций создадут Наблюдательный совет из представителей облсовета и облгосадминистрации.

— Ну а почему эту же работу не может выполнять департамент экономического развития за государственный счет? А теперь это будет за областные деньги, — переспросила депутат Татьяна Демченко.

Александр Королев заверил, что Агентство станет «дополнительным механизмом для привлечения инвестиций и синергетическим центром».

На этом обсуждение остановили, депутаты не поддержали данную инициативу.

Ранее НикВести сообщали, что в облгосадминистрации планируют создать Агентство регионального развития, задачей которого будет привлечение грантов.

Об этом во время представления своей программы работы рассказал заместитель главы Николаевской ОГА Николай Маринов. По его словам, это поможет найти дополнительные финансовые ресурсы для развития туристической отрасли в регионе, поскольку в областном бюджете денег для этого недостаточно.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации намерены вывести в отдельное управление вопросы развития курортов и туризма. Сейчас эта отрасль находится в внутри управления молодежи и спорта.

Как известно, в январе 2016 года депутаты Николаевского городского совета проголосовали за создание коммунального учреждения «Агентство развития Николаева».