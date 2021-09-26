С января по сентябрь 2021 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 23 человека.

Об этом говорится в ответе директора «Центра защиты животных» Виктора Линника на информационный запрос НикВести.

Сообщается, что с начала года на предприятие обратилось 23 человека с сообщением об укусах бродячими собаками в Николаеве, однако «случаев заражения бешенством выявлено не было».

При этом, с января по сентябрь 2021 года работники «Центра защиты животных» отловили на улицах Николаева 1 тысячу 285 бродячих собак, стерилизовали – 564 собаки. Ещё 536 собак было стерилизовано компанией «Четыре лапы Украина» в рамках сотрудничества с коммунальным предприятием.

В документе также сказано, что на сегодняшний день в городе уже работает «ветеринарный билет», который даёт возможность владельцу домашней непородистой собаки бесплатно стерилизовать, вакцинировать и чипировать свое животное.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета нет средств, однако спустя 9 месяцев ситуация не изменилась – по состоянию на сентябрь текущего года на счету КП по-прежнему нет средств.

Ранее, в июле 2020 года, депутаты Николаевского городского совета утвердили программу по регулированию численности бездомных животных на 47 миллионов гривен.

В марте 2020 года, временно исполняющий обязанности директора КП «Центр защиты животных» Виктор Линник рассказал, что из-за отсутствия финансирования коммунального предприятия «Центр защиты животных», ресурсов КП хватает только на сбор и утилизацию трупов животных на территории Николаева.

В июне прошлого года стало известно, что остаток средств на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета составил 79 тысяч 220 гривен. На тот момент этих средств должно было хватить только на 7 дней полноценной работы предприятия.

Кроме этого в течение 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 33 человека.