Решение Николаевского городского головы о недопуске в здание горсовета журналистов и чиновников без вакцинации или действующего негативного результата теста на коронавирус, можно оспорить в суде по формальному признаку.

Такое мнение высказал юрист Института Массовой информации Роман Головенко.

Он отметил, что статья 25 Закона Украины «Об информации» имеет нормы, которые соприкасаются с регулированием этой ситуации:

2. Журналист имеет право беспрепятственно посещать помещения субъектов властных полномочий, открытые мероприятия, которые ими проводятся, и быть лично принятым в разумные сроки должностными или служебными лицами, кроме случаев, предусмотренных законодательством.



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4. После предъявления документа, которые подтверждает его профессиональную принадлежность, работник средства массовой информации имеет право собирать в информацию в районах стихийного бедствия, катастроф, в местах аварий, массовых беспорядков, военных действий или на территориях, где объявлено чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию или предпринятые административные и медико-санитарные мероприятия (карантин), кроме случаев, предусмотренных законом.

— В целом, журналист имеет право работать в желтой или даже красной зоне и ограничить его, например, обязанностью вакцинироваться, можно только предусмотрев это в законе (часть 4 статьи 25). С другой стороны, режим посещения помещений субъектов властных полномочий, в частности, исполкома, они могут регулировать собственными нормативными актами («законодательство» в части 2 статьи 25), в чем есть логика. Но понятие «законодательство» не имеет четкого определения, на что указывает Конституционный суд. Я усматриваю достаточно неплохие шансы для обжалования такого решения местной власти в суде, хотя бы чисто на формальных основаниях. Поэтому, органу местного самоуправления нужно учесть ситуацию комплексно, в частности, тот аспект, что вакцинация не является абсолютной гарантией нераспространения вируса вакцинированным, обеспечивать проведение заседаний в помещениях как можно большей площади, надлежащую вентиляцию и так далее, - сказал Роман Головенко.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время вход в здание горсовета Николаева для чиновников и СМИ будет открыт только при предъявлении сертификата о вакцинации против COVID-19 либо результатов негативного ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем 72 часа.

Как известно, ранее в мэрии Николаева заявлвли о планах установить турникеты с системой считывания карт на входе в здание. Тогда секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько отметил, что турникеты помогут ограничить возможность войти в здание особам, которые нарушают общественный порядок.