Генпрокуратура назвала количество версий, которые рассматриваются в деле о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира. Правоохранители сейчас имеют таких более 10.

Об этом сказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время выездного заседания фракции «Слуга народа», сообщает РБК-Украина.

— Что касается версий. Они были озвучены сразу. Я тогда сказала, что есть две основные версии, но мы не отвергаем и другие. У нас более 10 версий, с которыми мы работаем. Мы их не отвергаем, — рассказала она.

Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.

Самого Сергея Шефира взяла под свою охрану Служба безопасности Украины.