В случае успешного голосования за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера ВРУ, его место займет Руслан Стефанчук, замом которого станет нынешний глава партии «Слуга Народа» Александр Корниенко.

Об этом пишет НВ, ссылаясь на осведомленных собеседников.

Сообщается, что назначение одобрил лично президент Владимир Зеленский.

Источники Нового Времени говорят, что на новой должности на Корниенко возложат задачу по реформе аппарата Верховной Рады и улучшению работы парламента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал «внутрифракционным» вопрос пребывания Дмитрия Разумкова на должности председателя Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что 2 октрября, на второй день «Большой фракции» в Трускавце, начали собирать подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. На заседание приехал и президент Владимир Зеленский.

В итоге депутатам удалось собрать минимум 160 подписей за отставку Дмитрия Разумкова.

30 сентября стало известно, что глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставкуДмитрия Разумкова с должности спикера ВРУ. Незадолго до этого между Давидом Арахамией и Дмитрием Разумковым возникли противоречия из-за проекта закона о деолигархизации.