Президент Украины Владимир Зеленский назвал «внутрифракционным» вопрос пребывания Дмитрия Разумкова на должности председателя Верховной Рады.

Об этом он сказал 2 октября журналистам в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции «Слуга народа», передает «Интерфакс-Украина».

— Вопрос Дмитрия Александровича для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа. Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это — нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) другие, чем у... 73% которые отдали голоса именно за эту программу (партии «Слуга народа», — прим.), то это нормально — значит, ты живешь своей личной жизнью, — сказал он.

Дмитрий Разумков был первым номером в партийном списке партии «Слуга народа» на парламентских выборах в 2019 году.

Ранее сообащалось, что 2 октрября, на второй день «Большой фракции» в Трускавце, начали собирать подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. На заседание приехал и президент Владимир Зеленский.

В итоге депутатам удалось собрать минимум 160 подписей за отставку Дмитрия Разумкова.

Напомним, 30 сентября стало известно, что глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставкуДмитрия Разумкова с должности спикера ВРУ. Незадолго до этого между Давидом Арахамией и Дмитрием Разумковым возникли противоречия из-за проекта закона о деолигархизации.

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Перед этим Давид Арахамия заявил, что Дмитрий Разумков не имел права назначть на 23 сентября,внеочередное заседание Верховной Рады, поскольку находится на больничном.

Напомним, что Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова. В свою очередь, Давид Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».

Также Давид Арахамия считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал бы закон о деолигархизации, если бы присутствовал на сегодняшнем заседании.