Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что работы по капитальному ремонту бассейна в спортивном комплексе «Зоря» завершат к концу 2021 года.

Об этом городской голова рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он сообщил, что на сегодняшний день главная задача – максимально использовать средства фонда социального-экономического развития, чтобы не потерять государственное финансирование.

— У нас до конца года запланировано окончание работ по капитальному ремонту «Зори». Деньги, которые у нас были предусмотрены в городском бюджете, плюс дополнительные деньги из фонда соц-эконом развития удалось привлечь главе Николаевской облгосадминистрации Виталию Киму и уже направлены в местный бюджет для того, чтобы эту работу сделать. Задача стоит не «получится – не получится», а задача стоит работать днем и ночью, чтобы деньги соц-эконом развития использовать по максимуму, потому что в случае не окончания работ они откатятся в Госбюджет, – сказал Александр Сенкевич.

Городской голова также поднял тему работы бассейна в условиях подорожанием цены на газ, поскольку ранее сообщалось, что николаевский бассейн «Водолей» объявил о закрытии с 1 октября. По словам Александра Сенкевича, что деньги на покупку газа необходимо заложить в бюджете на 2022 год.

— Дальше, как для объекта социальной сферы, объекта спорта мы должны будем провести закупку газа для него. Мы должны будем заложить деньги для закупки газа на 2022 год. Мы его запустим, выделим какую-то сумму на содержание и в процессе будем видеть, если будет не хватать, то дополнительно будем выделять на это деньги, – добавил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило торги на капитальный ремонт и реставрацию спорткомплекса «Зоря» с ожидаемой стоимостью 94 миллиона 915 тысяч 520 гривен.

Напомним, весной 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» запустят до конца того же года.

При этом в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса госпредприятия «Зоря»-«Машпроект» в собственность города Николаева.

Кроме этого, 22 января в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.