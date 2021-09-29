Управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило торги на капитальный ремонт и реставрацию спорткомплекса «Зоря» с ожидаемой стоимостью 94 миллиона 915 тысяч 520 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, подрядчик должен будет выполнить запланированные работы до 20 декабря 2022 года. На данный момент идёт процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который определён на 18 октября 2021 года.

Стоит отметить, что в феврале 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким во время презентации программ своих заместителей сообщил, что ремонт плавбассейна спорткомплекса «Зоря» завершат в текущем году.

— Рассчитываем осенью открыть бассейн уже после ремонта, – сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что при реконструкции бассейна в спортивном комплексе «Зоря» обнаружили 7 трещин в чаше объекта.

Напомним, весной 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» запустят до конца того же года.

При этом в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса госпредприятия «Зоря»-«Машпроект» в собственность города Николаева.

Кроме этого, 22 января в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.