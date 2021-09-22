В Николаеве спортивный комплекс плавательных бассейнов «Водолей» закрывается с 1 октября из-за «бешеного роста цены на газ».

Об этом сообщается на странице «Водолея» в Facebook.

Ориентировочно бассейн возобновит работу в марте 2022 года.

— Конечно, мы видели, что творится вокруг, конечно, мы делали расчеты с прогнозом роста газа аж на 15 гривен за кубический метр газа, но 27,3! Это перебор. Здесь уже и подъем цены посещения не решит проблемы. Закрываемся до марта. Постарайтесь выходить все талоны, абонементы — они действительны только в этом сезоне. Исключение золотые и серебряные карты — срок их действия переносится на 2022год, — сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве при реконструкции бассейна в спортивном комплексе «Зоря» обнаружили 7 трещин в чаше объекта.

Ранее сообщалось, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» в Николаеве откроют не раньше осени 2021 года.

Также здание выставочного центра «Нарим» (возле Областного дворца культуры, — прим.) в Николаеве перестроят в современный развлекательно-оздоровительный комплекс с бассейнами и саунами.