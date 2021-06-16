Здание выставочного центра «Нарим» (возле Областного дворца культуры, — прим.) в Николаеве перестроят в современный развлекательно-оздоровительный комплекс с бассейнами и саунами. Ориентировочно, строительство комплекса начнется к середине августа.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» рассказал депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» и собственник здания Николай Капацына.

Он рассказал, что идея построить современный комплекс с бассейнами появилась не сразу. Изначально, Николаю Капацыне предлагали построить на месте «Нарима» жилой дом.

— Лет семь назад я купил его на аукционе у обанкротившегося банка. Долгое время думал, как реконструировать и вдохнуть туда жизнь. Были даже общественные слушания о том, чтобы построить там жилой дом какой-то интересный. Меня к этому подталкивали коллеги, с которыми мы занимались строительным бизнесом. Меня всегда что-то смущало. В этом месте все-таки должна концентрироваться инфраструктура гражданская. Рядом детский городок «Сказка», Дом культуры, административное здание, офисы, поэтому жилой дом там плохо становится — такой большой. Я решил там без изменения объема и пластики фасада сделать там то, что горожане давно и сильно хотят — большой бассейн, — рассказал Николай Капацына.

Депутат рассказал, что сейчас ведутся подготовительные работы, а само строительство, предположительно, начнется через два месяца.

— Я сейчас веду подготовительные работы: внутри и снаружи, благоустройство прилегающей территории. Мы активно проектируем, и, я думаю, месяца через два начнем строительные работы, — рассказал Николай Капацына.

Николай Капацына также раскрыл детали проекта будущего оздоровительного комплекса.

— Там будет 25 метров бассейн, пять дорожек, большой гидромассажный, детский грудничковый (бассейны, — прим.), зоны для отдыха, пару саун. Полноценный, в центре города, развлекательный комплекс — оздоровительный бассейн. Он нужен и я уверен будет успешный, — поделился Николай Капацына.

Кроме того, по словам Николая Капацыны, основной бассейн будет построен из нержавеющей стали, чего ранее в Украине никто не делал.

Депутат также обратил внимание, что строить комплекс будут николаевские предприятия.

Ранее сообщалось, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» в Николаеве откроют не раньше осени 2021 года.