Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что выносить на голосование вопрос его отставки в четверг – грубое нарушение регламента.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 5 октября, пишет Цензор.НЕТ.

— Ты либо идешь по закону, либо как тебе нравится. Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения, – прим.). Наверно я ошибся в людях, ценностям, но не ошибся с людьми, которые меня сюда делегировали. Время все расставит по своим местам, – сказал Дмитрий Разумков.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. После чего Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Напомним, что народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».