Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не верит, что в ближайшее время в Украине могут состояться досрочные парламентские выборы.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Прямой», передает Цензор.НЕТ.

— Я не верю в досрочные выборы. Эксперты смогут более подробно ответить. Это будет очень странно выглядеть – роспуск парламента сегодня. Потому что нет на это оснований. Плюс коллеги как только сядут в кресла, я думаю, что желание выйти из этого кресла как-то исчезнет, – сказал Дмитрий Разумков.

Он добавил, что сейчас парламент находится в бюджетном процессе: «Далее весна – это достаточно сложный этап для Украины. Давайте сначала отопительный сезон пройдем».

По его мнению, сейчас невозможны и досрочные президентские выборы.

— Если мы говорим о базовых вещах и законах, которые сегодня действуют, это невозможно. Потому что действующий Президент не может пойти на досрочные выборы, поскольку он не сможет переизбраться. Я не исключаю, что коллеги сейчас будут менять закон, если это будет необходимо. Но я надеюсь, что все же это слухи, потому что власть – это хорошо, но власть должна работать на пользу, а не быть для власти, – сказал Дмитрий Разумков.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. После чего Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Напомним, что народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».