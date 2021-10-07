Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко

Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что их фракция не будет голосовать за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Такое заявление нардеп сделал с трибуны Верховной Рады Украины в четверг, 7 октября, пишут НикВести.

— «Оппозиционная платформа – За жизнь» не будет поддерживать голосование за отставку спикера, потому что считает, что это чисто политические интриги, которые проводятся в тяжелое для страны время. В то же время хочу сказать про моральную сторону этого процесса. Когда фракция, которая два года шла рядом со своим товарищем, отказывает ему во встрече и отказывается поговорить с ним, выезжая на заседание по решению его судьбы, то это уже не политика – это моральное падение. Когда я послушал несколько выступлений депутатов от «Слуги народа», то мне стало понятно, что мы с вами вернулись в те времена, которые, к счастью, видим только в фильмах. 37 год, кого-то из коллектива обвиняют, что он враг народа и каждый член коллектива должен выйти и опозорить его, сказать, что открылись глаза на то, какой он шпион и как плохо работал. Именно то мы видели вчера и видим сегодня. Это тоже моральное падение, – сказал Юрий Бойко.

Также Юрий Бойко от парламентской фракции «ОПЗЖ» поблагодарил Дмитрия Разумкова за его работу и заявил, что

— Дмитрий Александрович, я думаю, что вы не дождетесь от своих коллег благодарности за ту работу, которую Вы проводили за два года. Но я, от нашей фракции – хотя мы и являемся оппонентами, хочу поблагодарить Вас за то, что отстаивали принципы парламентаризма, обдуманно проводили заседания Рады, старались слушать не только свои «соратничков», как оказалось, но и оппонентов. За это Вам спасибо, до встречи в следующем парламенте, – сказал Юрий Бойко.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. После чего Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Напомним, что народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».