Геннадию Труханову избрали меру пресечения в виде предписания не покидать пределы Украины под залог в 30 миллионов гривен. Одесский мэр заявил, что такой суммой не обладает, поэтому будет искать сторонней помощи.

Об этом пишет «Деловая столица».

Политик будет обжаловывать постановление судьи.

— Конечно, нет (такого залога, - прим), поэтому я буду подавать апелляционную жалобу. Мы будем подавать апелляцию, потому что я надеялся на решение суда, которое абсолютно не удовлетворит ходатайство прокуратуры и в отношении меня не будет применено никаких мер. Таких денег у мэра Одессы нет. Будем искать. Бизнесмены знакомые есть, а партнеров нет, в данном случае, к сожалению, — заявил Геннадий Труханов.

При этом, сторона обвинения требовала ареста или большего залога в размере в 120 миллионов гривен.

Напомним, 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову. Вчера стало известно, что подозрения получили в целом 16 человек.

А 8 октября Высший антикоррупционный суд избирал ему меру пресечения, заседание перенесли после выходных, на 11-12 октября.