Генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев считает, что после вхождения госпредприятия «Зоря» – «Машпроект» в состав холдинга «Морские системы», количество заказов предприятия возрастет.

Такое убеждение он озвучил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Предприятие станет одним из базовых для морских систем будущего объединения, будущей холдинговой структуры в оборонной системе Украины. Я уверен, что «Зоря» – «Машпроект», реализуя сейчас важный проект для нефтегазовой сферы Украины, может получить много новых заказов для «Нафтогаза» и других газодобывающих предприятий украины. Тем более, те риски и вызовы, которые связаны с газом в Украины – они продолжаются и нам, я уверен, придется модернизировать и газотранспортную систему и создавать ту необходимую инфраструктуру, реализация которой возможна при участии «Зори» – «Машпроекта», – сказал Юрий Гусев.

Напомним, что 21 декабря 2020 года генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев подписал приказ о начале процесса корпоратизации концерна. В частности, данный процесс предполагает, что николаевская «Зоря» начинает преобразование в хозяйственное общество, которое должно стать главным предприятием государственного холдинга «Морские системы».

В феврале 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что госпредприятие «Зоря» – «Машпроект» станет участником проекта по учреждению украинско-турецкого совместного предприятия. По его словам, это позволит николаевскому предприятию получить больше заказов и обеспечить своих сотрудников работой.

Ранее, в сентябре 2020 года, в столице Турции — Анкаре прошел ряд встреч и переговоров между николаевским ГП «Зоря» - «Машпроект» и руководителями нескольких министерств Турецкой Республики, в ходе которых стороны обсудили сотрудничество и возможности участия предприятия в совместных проектах.

Спустя месяц, в октябре 2020 года, турецкая делегация компании LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. и ГП «Зоря» - «Машпроект» подписали меморандум о сотрудничестве.