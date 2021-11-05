В мэрии Николаева проводят конкурс на замещение должностей в управлении по делав ветеранов и переселенцев.

Об этом на заседании комиссии Николаевского горсовета по вопросам гласности в пятницу, 5 ноября, рассказал профильный вице-мэр Юрий Степанец, пишут НикВести.

Отметим, что ранее он обещал, что структурное подразделение заработает до конца октября.

— У нас в среду был проведен конкурс в управление по делам ветеранов. Они прошли только первый этап, написали письменную работу. На следующей неделе те, кто набрал достаточно баллов, будут проходить беседу. Уже будет создаваться управление ветеранов из конкретных людей, — сказал на комиссии Юрий Степанец.

В новом управлении будут работать 8 человек вместе с начальником, а в его структуре будет два отдела.

Юрий Степанец

Напомним, что в мае депутаты Николаевского горсовета своим решением с третьей попытки создали управление по делам ветеранов и временно перемещенным лицам, а также назначили заместителем городского головы Юрия Степанца, который теперь курирует работу с военнослужащими, ветеранами и ВПЛ.

После отстранения Сергея Коренева от работы в сфере ЖКХ, Александр Сенкевич также временно поручил это направление Юрию Степанцу. Отметим, что в предыдущем составе Николаевского городского совета, Юрий Степанец был заместителем Александра Сенкевича по вопросам ЖКХ.