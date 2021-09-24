Заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец сообщил, что управление по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц должно начать работать в конце октября.

Об этом он заявил в программе «Диалог» на телеканале «МАРТ».

По его словам, управление до сих пор не приступило к работе, потому что люди, которых увольняют из мэрии, чтобы освободить места для работников нового подразделения, дорабатывают положенный законом срок.

— На сегодняшний день, к сожалению, управление еще не создано, оно существует только на бумаге. Есть понятие бюрократической машины. Она есть, к сожалению, и в органах местного самоуправления. Людям, которые должны быть сокращены, вручили уведомления о сокращении кому-то в июне, кому-то в июле. Они дорабатывают два месяца, как им положено. Мы не увеличили штат мэрии ни на одного человека. И не увеличили оплату труда, — сказал Юрий Степанец, добавив, что новое управление не увеличит расходы из бюджета.

Юрий Степанец

Он также рассказал, что к будущим работникам уже подготовили квалификационные требования, а в новом управлении будут 8 человек вместе с начальником и 2 отдела.

— Думаю, что в конце октября управление заработает. Мы объявляем конкурс. Думаю, в течение недели будет объявлен, — отметил он.

Напомним, что в мае депутаты Николаевского горсовета своим решением с третьей попытки создали управление по делам ветеранов и временно перемещенным лицам, а также назначили заместителем городского головы Юрия Степанца, который теперь курирует работу с военнослужащими, ветеранами и ВПЛ.

После отстранения Сергея Коренева от работы в сфере ЖКХ, Александр Сенкевич также временно поручил это направление Юрию Степанцу. Отметим, что в предыдущем составе Николаевского городского совета, Юрий Степанец был заместителем Александра Сенкевича по вопросам ЖКХ.