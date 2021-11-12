В Николаевской облгосадминистрации объявили тендер на разработку проектно-сметной документации по реконструкции областной клинической больницы за 12,1 миллиона гривен.
Заказчиком проекта является Департамента архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА, свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Начало аукциона запланировано на 30 ноября. Ориентировочная стоимость работ — 12 миллионов 156 тысяч гривен.
Победитель торгов должен будет сдать проект до 30 марта 2022 года. Отметим, что в техзадании речь идет о реконструкции всех отделений и корпусов, с частичной перепланировкой внутренних помещений.
Подрядчик должен будет «разбить» проект реконструкции на три очереди с отдельными пусковыми комплексами.
Отметим, что I очередь капремонта, в том числе, должна предполагать строительство областного перинатального центра, а также нового лечебно-диагностического корпуса терапевтического профиля. Кроме того, планируются построить и отель для родственников пациентов.
Напомним, что на сессии 29 сентября Николаевский областной совет выделил 2 миллиона гривен на разработку проекта реконструкции больницы. Еще 3 миллиона гривен субвенции на социально-экономическое развитие для проекта направит правительство.
Как сообщалось ранее, губернатор Николаевщины Виталий Ким заверил депутатов, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц. Отметим, что «Спартак» пока не вносили в программу.
Перед этим в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц.
Ранее было объявлен тендер на разработку проекта реконструкции детской больницы за 11,3 миллиона гривен.
Напомним, что в апреле 2019 года в Николаеве закрыли детскую инфекционную больницу из-за аварийности здания. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии в Областной детской инфекционной больнице Андрей Алифанов заявлял, что здание больницы могли разрушить умышленно.
Также напомним, что в марте этого года глава облсовета Анна Замазеева сообщила, что на базе Николаевской областной детской больницы планируют создать Южный межрегиональный центр детской онкогематологии и трансплантологии.
В Николаевской облгосадминистрации объявили тендер на разработку проектно-сметной документации по реконструкции областной клинической больницы за 12,1 миллиона гривен.
Заказчиком проекта является Департамента архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА, свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Начало аукциона запланировано на 30 ноября. Ориентировочная стоимость работ — 12 миллионов 156 тысяч гривен.
Победитель торгов должен будет сдать проект до 30 марта 2022 года. Отметим, что в техзадании речь идет о реконструкции всех отделений и корпусов, с частичной перепланировкой внутренних помещений.
Подрядчик должен будет «разбить» проект реконструкции на три очереди с отдельными пусковыми комплексами.
Отметим, что I очередь капремонта, в том числе, должна предполагать строительство областного перинатального центра, а также нового лечебно-диагностического корпуса терапевтического профиля. Кроме того, планируются построить и отель для родственников пациентов.
Напомним, что на сессии 29 сентября Николаевский областной совет выделил 2 миллиона гривен на разработку проекта реконструкции больницы. Еще 3 миллиона гривен субвенции на социально-экономическое развитие для проекта направит правительство.
Как сообщалось ранее, губернатор Николаевщины Виталий Ким заверил депутатов, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц. Отметим, что «Спартак» пока не вносили в программу.
Перед этим в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц.
Ранее было объявлен тендер на разработку проекта реконструкции детской больницы за 11,3 миллиона гривен.
Напомним, что в апреле 2019 года в Николаеве закрыли детскую инфекционную больницу из-за аварийности здания. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии в Областной детской инфекционной больнице Андрей Алифанов заявлял, что здание больницы могли разрушить умышленно.
Также напомним, что в марте этого года глава облсовета Анна Замазеева сообщила, что на базе Николаевской областной детской больницы планируют создать Южный межрегиональный центр детской онкогематологии и трансплантологии.