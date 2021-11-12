В Николаевской облгосадминистрации объявили тендер на разработку проектно-сметной документации по реконструкции областной клинической больницы за 12,1 миллиона гривен.

Заказчиком проекта является Департамента архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА, свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Начало аукциона запланировано на 30 ноября. Ориентировочная стоимость работ — 12 миллионов 156 тысяч гривен.

Победитель торгов должен будет сдать проект до 30 марта 2022 года. Отметим, что в техзадании речь идет о реконструкции всех отделений и корпусов, с частичной перепланировкой внутренних помещений.

Подрядчик должен будет «разбить» проект реконструкции на три очереди с отдельными пусковыми комплексами.

Отметим, что I очередь капремонта, в том числе, должна предполагать строительство областного перинатального центра, а также нового лечебно-диагностического корпуса терапевтического профиля. Кроме того, планируются построить и отель для родственников пациентов.

Напомним, что на сессии 29 сентября Николаевский областной совет выделил 2 миллиона гривен на разработку проекта реконструкции больницы. Еще 3 миллиона гривен субвенции на социально-экономическое развитие для проекта направит правительство.