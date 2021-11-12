В рамках расследования смерти нардепа Антона Полякова правоохранительные органы провели уже 20 экспертиз, результаты по 4 готовы.

Об этом глава столичной Нацполиции Иван Выгивский сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

Он начал с заявление о том, что у полиции до сих пор две главные версии, почему скончался Поляков. Или ему ввели наркотики в организм принудительно, или он принял их сам. Ни одному из предположений не отдают предпочтений, а изучают обе.

— Дело действительно резонансное, на сегодняшний день еще продолжается досудебное расследование. О свидетельстве Скороход мы не можем говорить, поскольку это тайна досудебного расследования, — прокомментировал Иван Выгивский, отвечая на вопрос, давала ли возлюбленная Полякова показания.

Глава полиции Киева подытожил, что результаты всех 20 экспертиз помогут установить истину в этом деле и найти виновных, если они были.

Как сообщалось, в крови умершего Антона Полякова нашли алкоголь и метадон. Полиции рассматривает две версии смерти нардепа — хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом.

Тело депутата нашли 8 октября.