Директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало заявил о планах установить по городу 500 новых мусорных контейнеров заглубленного типа.

Об этом он сказал в ходе заседания комиссии Николаевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства во вторник, 23 октября, пишут НикВести.

Он также рассказал, что до конца 2021 года на территории микрорайона Намыв уберут все обычные контейнеры и установят евроконтейнеры.

— Скажу даже больше – контейнеры под подъездами стоят в таких густонаселенных районах как Намыв, Соляные. Я абсолютно за площадки, но это более длительный процесс. Сейчас я могу сказать, что до 1 января 2022 года – это пилотный проект – мы на Намыве постараемся пособирать эти контейнеры и поставить везде евроконтейнеры. Забегая ещё немного наперед, будет 500 контейнеров заглубленного типа, по типу как стоят в Лесках, и также будет техника по их обслуживанию, чтоб уходить от контейнеров на поверхности. Плюс будет 10 контейнеров лифтового типа в центре города. Я думаю, депутаты тоже будут обсуждать этот вопрос, выбирать места, если дальше мы пройдем по этому кредиту, – сказал Андрей Вецало.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий 2022 год станет годом «генеральной уборки» в городе. По его словам, планируется закупить большое количество мусорных контейнеров и дополнительные автомобили для сбора мусора.

Напомним, директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало заявил, что для работы предприятия без привлечения подрядчиков, которые предоставляют свою технику для сбора мусора, необходимо закупить 24 единицы техники. Депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Юрий Степанец считает, что покупка дополнительной техники не решит комплексно проблему с мусором в городе.