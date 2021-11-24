Директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало заявил, что для работы предприятия без привлечения подрядчиков, которые предоставляют свою технику для сбора мусора, необходимо закупить 24 единицы техники.

Такую цифру он озвучил в ходе заседания комиссии Николаевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства во вторник, 23 октября, пишут НикВести.

Данным вопросом поинтересовался депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Максим Невенчанный. Он спросил директора «Николаевкоммунтранса», какое количество техники и сотрудников необходимо для того, чтобы не привлекать к работе подрядные организации.

По словам Андрея Вецало, для того, чтобы предприятие справлялась собственными силами необходимо закупить 24 единицы техники для сбора мусора.

— Мне примерно надо 24 единицы техники, это плюс к тем 14-ти, что есть. Почему 24? Потому что я считаю, что в городе надо немножко перестроить маршруты, надо более тщательно убирать площадки с мусорными контейнерами, – сказал Андрей Вецало.

Депутат от партии «Слуга народа» Юрий Степанец считает, что покупка дополнительной техники комплексно не решит проблему с мусором в городе. По его мнению, в каждом дворе необходимо обустроить отдельную площадку с контейнерами для быстрого сбора мусора.

— Идея хорошая, но это лечение симптомов. На самом деле у нас мусорники вообще находятся возле подъездов. Если бы была отдельная площадка под мусорниками, то машина справлялась с этим мусором значительно быстрее. Потому что подъехать к каждой мусорке, выйти из машины, загрузить… Мы боремся с симптомами, но не решаем проблему. К этому вопросу нужно подходить комплексно. Нужно в каждом дворе сделать отдельную площадку с мусорниками. Если это будет больше и больше дворов, то в рамках существующего количества техники это будет в разы лучше. Я думаю, вы согласитесь. Второй вопрос – это вопрос сортировки. Недавно я был в одном ОСМД и там они поставили компостную яму, сортируют бумагу, стекло, пластик. Там раньше вывозили мусор пять раз в неделю, а сегодня им хватает и два раза. Мы сейчас говорим об увеличении техники, но это симптом, согласитесь. Нужно к этому вопросу немного по-другому подходить, – считает Юрий Степанец.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий 2022 год станет годом «генеральной уборки» в городе. По его словам, планируется закупить большое количество мусорных контейнеров и дополнительные автомобили для сбора мусора.

Напомним, что в Николаеве существует проблема стихийных свалок и свалок, которые образовываются возле мусорных контейнеров в разных районах города. Мэр Николаева, реагируя на жалобы местных жителей относительно свалок бытового мусора в центре города заявлял, что если бы николаевцы не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.

Под конец 2020 года николаевцы начали массово жаловаться на неубранные по городу кучи опавших листьев. В частности, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

Кроме этого житель Николаева Александр Голобродский прогулялся по улицам города и показал кучи неубранного мусора.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года, а после раскритиковал жителей города, которые выбрасывают свой мусор не в специально предназначенные для этого контейнеры для сбора ТБО, а на собранную листву, из-за чего образовываются стихийные свалки.

Мусорные свалки в центре Николаева. Октябрь 2021 года

В 2021 году жители Николаева пожаловались на неубранную стихийную свалку мусора на пересечении улиц 7-я Слободская, Каразина и 1-ая Военная. Бытовые отходы туда начали свозить не только из близлежащих домов, но и с других районов города.

Глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан и посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

Позже комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии рекомендовала администрации Центрального района убрать все стихийные свалки на территории Ракетного Урочища до 1 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает такую критику необъективной, а спустя месяц журналист показал образовавшиеся возле контейнерных площадок мусорные свалки Центральном районе Николаева.