Депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Юрий Степанец считает, что покупка дополнительных 24 единиц техники не решит комплексно проблему с мусором в городе.

Такое мнение депутат озвучил в ходе заседания комиссии Николаевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства во вторник, 23 октября, пишут НикВести.

Как известно, ранее директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало заявил, что для работы предприятия без привлечения подрядчиков, которые предоставляют свою технику для сбора мусора, необходимо закупить 24 единицы техники.

По мнению депутата, в каждом дворе необходимо обустроить отдельную площадку с контейнерами для быстрого сбора мусора техникой.

— Идея хорошая, но это лечение симптомов. На самом деле у нас мусорники вообще находятся возле подъездов. Если бы была отдельная площадка под мусорниками, то машина справлялась с этим мусором значительно быстрее. Потому что подъехать к каждой мусорке, выйти из машины, загрузить… Мы боремся с симптомами, но не решаем проблему. К этому вопросу нужно подходить комплексно. Нужно в каждом дворе сделать отдельную площадку с мусорниками. Если это будет больше и больше дворов, то в рамках существующего количества техники это будет в разы лучше. Я думаю, вы согласитесь. Второй вопрос – это вопрос сортировки. Недавно я был в одном ОСМД и там они поставили компостную яму, сортируют бумагу, стекло, пластик. Там раньше вывозили мусор пять раз в неделю, а сегодня им хватает и два раза. Мы сейчас говорим об увеличении техники, но это симптом, согласитесь. Нужно к этому вопросу немного по-другому подходить, – считает Юрий Степанец.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий 2022 год станет годом «генеральной уборки» в городе. По его словам, планируется закупить большое количество мусорных контейнеров и дополнительные автомобили для сбора мусора.

Напомним, что в Николаеве существует проблема стихийных свалок и свалок, которые образовываются возле мусорных контейнеров в разных районах города. Мэр Николаева, реагируя на жалобы местных жителей относительно свалок бытового мусора в центре города заявлял, что если бы николаевцы не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.

Под конец 2020 года николаевцы начали массово жаловаться на неубранные по городу кучи опавших листьев. В частности, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

Кроме этого житель Николаева Александр Голобродский прогулялся по улицам города и показал кучи неубранного мусора.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года, а после раскритиковал жителей города, которые выбрасывают свой мусор не в специально предназначенные для этого контейнеры для сбора ТБО, а на собранную листву, из-за чего образовываются стихийные свалки.

Мусорные свалки в центре Николаева. Октябрь 2021 года

В 2021 году жители Николаева пожаловались на неубранную стихийную свалку мусора на пересечении улиц 7-я Слободская, Каразина и 1-ая Военная. Бытовые отходы туда начали свозить не только из близлежащих домов, но и с других районов города.

Глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан и посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

Позже комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии рекомендовала администрации Центрального района убрать все стихийные свалки на территории Ракетного Урочища до 1 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает такую критику необъективной, а спустя месяц журналист показал образовавшиеся возле контейнерных площадок мусорные свалки Центральном районе Николаева.