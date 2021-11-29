Глава парламента Руслан Стефанчук предложил предоставить главному редактору «Цензор.нет» Юрию Бутусову госзащиту. Перед этим о «плане ликвидации» журналиста написал советник ОП Алексей Арестович.

Слова Стефанчука приводит «Цензор.нет».

Спикер Верховной Рады заявил, что информацию Арестовича должны проанализировать правоохранительные органы.

— В соответствии с законодательством Украины, если в отношении любого лица, фигурирующего или не фигурирующего в деле, есть основания, чтобы переживать за его жизнь и здоровье, другие лица могут обратиться в соответствующие органы государственной власти, чтобы предоставить ему охрану Я не знаю, насколько есть угроза жизни господина Бутусова, но если соответствующие органы увидят, что это не голословное заявление, а есть материалы, которые побуждают к такому решению, я не вижу ничего против этого, — подчеркнул Руслан Стефанчук.

И добавил про приоритет 3 статьи Конституции, которая провозглашает жизнь человека самой высокой ценностью.

— Мы должны исходить в первую очередь из этого, — поучил спикер ВРУ.

Напомним, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что главного редактора интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова могут ликвидировать в течение ближайших нескольких недель, а после использовать его убийство, как сигнал к началу массовых беспорядков в стране.

Как сообщалось, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал в соцсетях видео, как он в военной форме стреляет из гаубицы с комментарием «По российским оккупантам». Теперь видео о законности действий журналиста будет проверять Государственное бюро расследований.

После этого бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что считает открытое Госбюро расследований уголовное дело против главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова «идиотизмом и публичным актом выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть».

Отметим, что журналист Юрий Бутусов заявил, что единственным адекватным ответом на обвинения президента Владимира Зеленского в смертях на Донбассе из-за публикаций журналиста должна быть пощечина, но его остановило уважение к статусу президента.