Журналист Юрий Бутусов объяснил, для чего Государственное бюро расследований начало производство по факту публикации видео, на котором он стреляет из гаубицы.

В эфире телеканала Украина 24 журналист заявил, что у ГБР не было оснований открывать дело.

— В моем посте все подробно изложено, там все написано, никаких оснований для возбуждения дела таким образом, как это было сделано через Facebook, вообще нет. Если вы посмотрите сайт ГБР, то вы поймете, что это просто политическое заявление. Они нашли первый повод, который только увидели. На сайте ГБР много сообщений о различных преступлениях и ни в одном сообщении не упоминается имя и фамилия человека. А тут сообщение написано для того, чтобы просто вспомнить меня, — сказал Юрий Бутусов.

Он также подчеркнул, что ГБР ищет повод начать за ним слежку.

— Уголовное дело к этому видео никакого отношения не имеет, и оно было создано не для того, чтобы выяснить детали, а просто, чтобы был повод, чтобы мое имя было озвучено ГБР, и получить возможность открыть против меня негласные следственные розыскные действия, установить «прослушку», «наружку». Для этого использовали последний пост, который был в Facebook, вот и все», — отметил журналист.

28 ноября Государственное бюро расследований сообщило, что начало уголовное производство в связи с публикацией Юрием Бутусовым видео, на котором он стреляет из гаубицы.

Дело расследуют по статье 437 Уголовного кодекса — развязывание, ведение агрессивной войны.

По словам Бутусова, видео снято «очень давно» на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины «в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами».

Это произошло через день после спора Бутусова с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пресс-марафона. Журналист считает уголовное производство местью Зеленского.

Напомним, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что главного редактора интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова могут ликвидировать в течение ближайших нескольких недель, а после использовать его убийство, как сигнал к началу массовых беспорядков в стране.

Как сообщалось, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал в соцсетях видео, как он в военной форме стреляет из гаубицы с комментарием «По российским оккупантам». Теперь видео о законности действий журналиста будет проверять Государственное бюро расследований.

После этого бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что считает открытое Госбюро расследований уголовное дело против главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова «идиотизмом и публичным актом выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть».

Отметим, что журналист Юрий Бутусов заявил, что единственным адекватным ответом на обвинения президента Владимира Зеленского в смертях на Донбассе из-за публикаций журналиста должна быть пощечина, но его остановило уважение к статусу президента.