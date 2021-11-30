Следственный комитет России пообещал проверить запись, на которой главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов запускает артиллерийский выстрел. У россиян утверждают, что это может быть «преступлением против мирного населения».

Об этом говорится в заявлении ведомства.

В СК РФ заявили, что намерены провести проверку видеозаписи с гаубицей и Юриеем Бутусовым, так как якобы российские СМИ посчитали, что журналист стрелял в сторону Донбасса.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего с точки зрения действующего законодательства, — сказано в сообщении.

В ведомстве присовокупили, что «при наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины».

Напомним, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что главного редактора интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова могут ликвидировать в течение ближайших нескольких недель, а после использовать его убийство, как сигнал к началу массовых беспорядков в стране.

Как сообщалось, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал в соцсетях видео, как он в военной форме стреляет из гаубицы с комментарием «По российским оккупантам». Теперь видео о законности действий журналиста будет проверять Государственное бюро расследований.

После этого бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что считает открытое Госбюро расследований уголовное дело против главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова «идиотизмом и публичным актом выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть».

Отметим, что журналист Юрий Бутусов заявил, что единственным адекватным ответом на обвинения президента Владимира Зеленского в смертях на Донбассе из-за публикаций журналиста должна быть пощечина, но его остановило уважение к статусу президента.