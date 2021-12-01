В Николаевском глиноземном заводе считают, что «минирование» здания Николаевского апелляционного суда связано с желанием общественной организации «Стоп шлам» затянуть рассмотрение дела.

Такая позиция завода изложена на их официальной странице в Facebook.

Указывается, что после вчерашнего сообщения о «минировании» здания суда рассмотрение дела перенесли на 1 декабря, однако заседание не состоялось, поскольку представители «Стоп шлама» заболели коронавирусом.

— К каким только методам не прибегают представители «Стоп шлама», чтобы затянуть рассмотрение дела в Николаевском апелляционном суде. Вчера суду пришлось перенести заседание из-за сообщения о заминировании здания, сегодня представители «Стоп шлама» заявили, что заболели COVID-19, – сказано в сообщении.

Сообщается, что суд объявил перерыв в заседании до 14 декабря и обязал предоставить документы для подтверждения заболевания коронавирусом с QR-кодами.

— Также в суде отметили, что для рассмотрения дела может быть использована конференц-связь или изменены представители, – сообщают в НГЗ.

В глиноземном заводе также добавили, что в отношении учредителей ОО «Стоп шлам», экспертов и судей, которые им помогали совершать рейдерскую атаку на НГЗ, расследуется три уголовных производства: по фактам мошенничества, подделки документов и превышение служебных полномочий.

— Но, несмотря на противостояние, мы все же люди, так что если действительно киевским адвокатам «Стоп шлам» стало плохо в Николаеве, то новая антиковидная больница, построенная НГЗ для города, может оказать помощь, провести анализы и диагностику, выяснить есть коронавирус или нет, а также обеспечить лечение. Только за последнюю неделю НГЗ закупил лекарства на 2 миллиона гривен и установил дополнительный кислородный газификатор на 3 тонны, поэтому качественное лечение обеспечено, – сказано в сообщении НГЗ.

Напомним, что 21 сентября под стенами Апелляционного суда Николаевской области собрались работники Николаевского глиноземного завода и некоторые жители, пострадавшие от деятельности предприятия — тогда после перерыва возобновили слушание апелляционной жалобы на решение Заводского районного суда.