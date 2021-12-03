Управление капитального строительства горсовета просит предусмотреть в бюджете Николаева на 2022 год 3 миллиона гривен на понтонный мост через реку Ингул.

Об этом идет речь в поданных УКСом предложениях к проекту бюджета Николаева-2022, пишут НикВести.

Речь идет об изготовлении проектно-сметной документации по реконструкции понтонного пешеходного моста через реку Ингул.

Напомним, пешеходный понтонный мост через реку Ингул обрушился в феврале 2020 года в результате сильных порывов ветра. Тогда мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца и на необходимые работы из резервного фонда Николаева выделят 600 тысяч гривен.

В июле прошлого года стало известно, что в Николаеве начал тонуть один из понтонов пешеходного моста через реку Ингул. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что причиной его затопления стала пробоина.

Тогда николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово по себестоимости изготовить понтоны для плавучих мостов области, которые находятся в аварийном состоянии.

Спустя год, в июле 2021 года, один из понтонов пешеходного моста в Николаеве снова затопило.