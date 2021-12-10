Депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова считает, что банк не даст кредит международному аэропорту Николаева, поскольку у предприятия нет финансового плана.

Такое мнение депутат озвучила в ходе комиссии облсовета по вопросам агропромышленного комплекса 10 декабря, пишут НикВести.

Комиссия рассмотрела вопрос открытия николаевским аэропортом кредитной линии и овердрафта под залог своего имущества. Директор предприятия Пётр Кызым сообщил, что эти деньги необходимы на выплату заработной платы работникам аэропорта.

— К сожалению, на предприятии финансовые затруднения. Порой нужно перекредитоваться, чтоб персонал вовремя и в полном объеме получал свою заработную плату, – сказал Пётр Кызым.

После этого Надежда Иванова выразила сомнение, что банк откажет аэропорту в получении кредита из-за отсутствия финансового плана и понимания, как предприятие будет погашать кредит.

— Вы знаете что меня радует? То, что ни одно банковское учреждение не сделает вам этого без финансового плана и не видя из каких источников вы будете это потом погашать – и тело кредита, и процентную ставку. За все годы мы так и не добились ни от одного руководителя аэропорта какого-то бизнесового плана, а теперь для банка вам придется его сделать. Банковские учреждения в другом виде никакие средства не дают. Они даже не рассматривают, – сказала Надежда Иванова.

Депутаты также поинтересовались о какой сумме кредита идёт речь, на что директор аэропорта Пётр Кызым ответил, что сумма овердрафта составит не больше 2 миллионов гривен. После этого комиссия поддержала данный вопрос, теперь его рассмотрят на сессии областного совета.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Ранее госбюджета выделили субвенцию на зарплаты работникам Николаевского международного аэропорта, в связи с отсутствием у предприятия денег. Исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.

Помимо этого сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс аэропорта в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты. Депутат облсовета Александр Мосин заявил, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.