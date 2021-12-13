Депутат Николаевского городского совета Федор Панченко считает, что вопрос портовых сборов для Николаева не решается из-за нежелания отдавать деньги в бюджет города.

Такое мнение он озвучил в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

— К сожалению, пока все инициативы, которые шли на уровне Верховной Рады, заканчивались ничем. Я думаю, что об этом перед выборами опять будут очень активно говорить. Мы же понимаем, что никто не хочет отдавать деньги, которые находятся у кого-то под контролем: передавать их на места, а куда они будут их тратить, а почему. Ещё раз говорю, что это законы взрослой жизни, которые действуют и в местной политике, и национальной, и международной. Рассчитывать на себя нужно, – сказал Федор Панченко.

Депутат городского совета также рассказал, что в мэрии Николаева работают над тем, чтобы сделать проезд по городу для большегрузного транспорта платным.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал решить вопрос по портовым сборам для Николаева до лета 2022 года. Этому предшествовало то, что поданная николаевскими народными депутатами поправка направить часть чистой прибыли АМПУ на строительство и ремонт объектов инфраструктуры, расположенных в непосредственной близости от портов не была поддержана. Им посоветовали обратиться в Госфонд регионального развития или привлечь на эти потребности субвенции. Предполагалось выделение 505 миллионов 253 тысяч 400 гривен, а больше пятой части от этой суммы могли направить Николаеву.

Напомним, что в 2019 году народные депутаты Игорь Негулевский, Артем Чорноморов, Максим Дырдин, Александр Пасичный, Игорь Копытин и Александр Гайду из Николаевской области, а также несколько других народных депутатов изначально зарегистрировали поправку к Бюджетному кодексу о возврате на места 50% поступлений от деятельности портов на развитие инфраструктуры.

Законопроектом предусматривалось создание специального фонда, источником финансирования которого будут отчисления части чистой прибыли — 50% дивидендов от деятельности АМПУ и государственных стивидорных компаний. Предложенный механизм позволит направить субвенции из государственного бюджета в местные на объекты припортовой инфраструктуры.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не видит перспектив принятия в ближайшее время законопроекта о портовых сборах, которое позволит городскому бюджету получать прибыль от деятельности морских портов.

Как известно, в прошлом созыве нардеп Борис Козырь также инициировал внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины, принятие которых позволит 50% прибыли от деятельности морских портов, которые поступают от Администрации морских портов Украины в государственный бюджет, направлять на места в виде субвенции на развитие инфраструктуры припортовых городов.

Идею о том, чтобы Администрация морских портов Украины отдавала в местные бюджеты половину от прибыли, которую на сегодняшний день отчисляет в бюджет страны, поддержал Президент Украины Владимир Зеленской во время своего визита в Николаев.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что принятию законопроекта, который позволит бюджету Николаева получать прибыль от деятельности морских портов, мешают в правительстве. Давид Арахамия отметил, что правительство не хочет терять прибыль, поэтому организовало «большое антилобби» данного вопроса.