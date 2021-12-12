Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, похоже, имеет паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы России.

Там отмечено, что Гогилашвили получил паспорт гражданина РФ (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Также у него есть действующий индивидуальный налоговый номер РФ 616404621705.

Официальная база данных Федеральной налоговой службы РФ при поиске предоставляет данные только действительных паспортов людей России и их личных налоговых номеров.

Выход из гражданства РФ или его лишение происходит на основании указа президента России, отмечают в Центре журналистских расследований.

Блогер и бывший народный депутат Борислав Береза в своем Telegram-канале также сообщал, что у Гогилашвили есть действительный российский паспорт, выданный в 2012 году.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки. Позже сам Александр Гогилашвили принес свои извинения за инцидент с полицейским в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров и министра внутренних дел уволить его заместителя Александра Гогилашвили после инцидента на блокпосту возле въезда в зону проведения Операции объединенных сил.