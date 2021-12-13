Александр Гогилашвили, которого правительство освободило от должности заместителя министра внутренних дел, заявил, что ему стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, которые он проявил во время инцидента на блокпосту в Донецкой области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Да, я виновен. Это показательный пример для всех, как не нужно себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 лет. Благодарю сотрудников Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всех тех, с кем работал в это время в министерстве, — подчеркнул Александр Гогилашвили.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки. Позже сам Александр Гогилашвили принес свои извинения за инцидент с полицейским в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров и министра внутренних дел уволить его заместителя Александра Гогилашвили после инцидента на блокпосту возле въезда в зону проведения Операции объединенных сил.

Блогер и бывший народный депутат Борислав Береза в своем Telegram-канале также сообщал, что у Александра Гогилашвили есть действительный российский паспорт, выданный в 2012 году.