Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о наборе людей в «свою команду».

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованной на странице «Команды Разумкова» в Facebook.

— Я знаю, что вы слышали, что мы собираем команду единомышленников и уверены, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому пора расширяться и привлекать к команде людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему. И с сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде, — сказал Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков рассказал, чтобы присоединиться к «его команде» нужно либо заполнить анкету на сайте razumkov.team, либо позвонить по телефону на горячую линию.

Он добавил, что собирается вскоре посетить каждую область.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».

Напомним, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова. После чего он заявил, что останется народным депутатом Украины и будет строить собственную команду.

Перед голосованием глава парламента отметил, что депутаты «Слуги Народа» многократно нарушили обещания, данные в ходе избирательной кампании 2019 года.