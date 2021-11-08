Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».

Согласно опубликованному в его Telegram-канале списку, среди них 21 народный депутат от «Слуги народа», два от партии «Батьківщина» и внефракционная Людмила Буймистер.

— Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень депутатов, вошедших в состав объединения, – написал Дмитрий Разумков.

Среди представителей партии «Слуга народа» в объединение Дмитрия Разумкова вошли: Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Александр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарья Володина, Роман Бабий, Михаил Новиков, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков.

В объединение также вошли недавно исключенная из «Слуги народа» Людмила Буймистей и два депутата от «Батьківщини» – Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко.

По словам Дмитрия Разумкова, обращение о создании межфракционного объединения «Разумная политика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. И на следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании.

Напомним, что четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова. После чего он заявил, что останется народным депутатом Украины и будет строить собственную команду.

Перед голосованием глава парламента отметил, что депутаты «Слуги Народа» многократно нарушили обещания, данные в ходе избирательной кампании 2019 года.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. После чего Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Напомним, что народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».