Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства не освоил 100 миллионов гривен на текущий ремонт городских дорог из-за плохих погодных условиях.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Как известно, по состоянию на декабрь ДЖКХ «освоил» только 46,5% денег, выделенных в городском бюджете на 2021 год. Из всех 418 миллионов гривен неосвоенных средств 100 миллионов гривен – это деньги на текущий ремонт дорог.

Александр Сенкевич рассказал, что эту сумму не освоили под конец текущего года из-за дождливых погод от чего зависит качество выполнения работ по текущему ремонту дорог.

— Действительно, большая часть неиспользованного бюджета – это бюджет Департамента ЖКХ. На это есть, скажем так, свои индивидуальные причины. Наверное, одна из главных причин – это принятое нами решение не использовать средства, около 100 миллионов, которые выделили на текущий ремонт дорог, в конце этого года. Фактически, дабы не делать мартышкин труд и не укладывать асфальт в лужи, при плохих погодных условиях, температурных режимах и так далее, – рассказал Александр Сенкевич.

В то же время мэр добавил, что эти 150 миллионов гривен начнут осваивать с весны 2022 года.

— Поэтому я думаю, что мы переживем эту зиму и уже с весны начнем использовать эти деньги по назначению, и качественно ремонтировать дороги в Николаеве, – добавил Александр Сенкевич.

Мэр Николаева Александр Сенкевич

Ранее НикВести писали, что по состоянию на 3 декабря Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета «освоил» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год, что составляет всего 46,5% от общей суммы.

После чего директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолае сообщил, что большая часть этих денег – 250 миллионов гривен – не будет освоена в этом году. Из них: 150 миллионов гривен – кредитные деньги и 100 миллионов гривен – деньги на текущий ремонт дорог. Говоря о кредитных деньгах чиновник имеет в виду 150 миллионов гривен на капитальный ремонт николаевских дорог, получение которых в августе 2021 года одобрили депутаты городского совета.

В октябре 2021 года стал известен перечень городских дорог, которые отремонтируют за 285 миллионов гривен кредитных средств и денег бюджета Николаева. Эти средства планируется распределить следующим образом: 150 миллионов кредитных денег – на капитальный ремонт дорог, 100 миллионов гривен – на текущий ремонт и ещё 35 миллионов гривен – на капитальный ремонт дорог. НикВести писали, что кредитных 150 миллионов гривен планируют потратить преимущественно на дороги частного сектора.

Напомним, что конкурс на кредитование Николаевского городского совета на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги в Николаеве выиграло ПАО «Банк Восток». Банк предложил процентную ставку в размере 11,75% годовых.

Позже лидер фракции «Слуга народа» в городском совете Татьяна Домбровская указала, что ставка по кредиту достаточно высокая, а его обслуживание обойдется городу в 17,6 миллиона гривен в год.