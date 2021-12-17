Департамент ЖКХ Николаевского горсовета в 2021 году в обход депутатской бюджетной комиссии самостоятельно перераспределял финансирование на ремонты объектов.

Об этом стало известно на заседании комиссии в четверг, 16 декабря, во время отчета чиновников департамента, пишут НикВести.

На рассмотрение депутатов вынесли отчет об использовании бюджетных средств и готовности запланированных объектов. Речь шла о ремонтах в многоквартирных домах, асфальтировании дворов, работах по ремонту скверов, зеленых зон, строительстве и т.д.

Во время изучения данных оказалось, что чиновники департамента снимали деньги с одних объектов и перебрасывали на другие без согласия бюджетной комиссии. Как отметил глава комиссии Федор Панченко, в бюджете Николаева на 2021 год было предусмотрено, что перечень объектов, изменения в нем и финансировании ДЖКХ обязан согласовывать с депутатами комиссии. Также депутаты отметили, что чиновники не только самовольно перераспределяли деньги, но и добавляли новые объекты в список.

На заседание пришла директор департамента финансов Николаевского городского совета Вера Святелик, у которой члены комиссии попытались узнать, почему так вышло.

— У нас в отчете Департамента ЖКХ появились адреса, которые финансировались, но которых мы не видим в перечне для согласования, — обратился к ней Федор Панченко.

Вера Святелик отметила, что изменения в списке объектов произошли якобы по поручению мэра Александра Сенкевича.

— Департамент должен был предоставить этот перечень. Это исключительно очень небольшое количество писем, которые были согласованы по личному поручению городского головы. После того, как было получено поручение городского головы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства должен был предоставить уточненный перечень на заседание вашей комиссии, — сказала она.

При этом чиновники ДЖКХ утверждали, что присылали письма в адрес комиссии по данному поводу. Однако в самой комиссии отмечают, что приходило всего одно письмо подобного содержания.

— А с вами, Вера Евгеньевна, мы договаривались, что пока нет согласования постоянной бюджетной комиссии, не идет финансирование, — обратился глава комиссии к Вере Святелик. — Я не вижу (данных, — прим.) о финансировании, когда они подают заявку, я не вижу этого. То есть ко мне приходит личное поручение городского головы. Для этого и есть процедура отработки. На исполнение этих поручений департамент ЖКХ должен был обобщить их и подать на вашу комиссию, — ответила она. — Вы их уже профинансировали? — спросил Федор Панченко. — Ну, я не могу так сказать, — ответила чиновница. — Дааа, вы их уже профинансировали, а мы их не согласовывали еще, а это нарушение правил, которые мы утверждали, — сказал глава комиссии. — Да, согласна с вами. Так не должно быть. Хорошо. Мы усовершенствуем систему контроля. Тогда после получения поручений и предложений городского головы, я буду ожидать, — отметила директор финдепартамента.

Депутаты, в свою очередь, добавили, что у них нет оснований верить, что изменение объектировки и финансирования произошло по поручению мэра и что такие поручения от мэра вообще поступали. Они потребовали предоставить документы.

После комиссия продолжила изучать отчет и спустя время снова наткнулась на объекты, которые ранее не видела.

— Кто вам согласовывал его? — обратились они к чиновникам ДЖКХ. — По-видимому, или комиссия, или... — Какая комиссия? Вы на комиссии! Комиссия не в курсе, — добавил Федор Панченко.

На заседание вызвали вице-мэра Юрия Степанца, который на данный момент курирует сферу ЖКХ в связи с отстранением Сергея Корненева.

— То, что они не успевают сделать, они действительно перебрасывают

суммы, и я им согласовываю это, — сказал он. — А как вы это делаете без нас? — поинтересовался Федор Панченко. — Мы же новые объекты не добавляем, — ответил Юрий Степанец. — Во-первых, новые объекты появлялись. Во-вторых, вы это сейчас начали делать или давно уже? — спросил глава комиссии. — Это было испокон веков, эти переброски, — отметил Юрий Степанец. — Только в 2021 году в бюджете прописано отдельной строчкой, что объектировки и суммы на них согласовывает бюджетная комиссия. И без этого согласования они не финансируются. Вы просто не знали? Вам Святелик не говорила? — спросил Федор Панченко. — Не говорила, — ответил Юрий Степанец.

Юрий Степанец и Федор Панченко

Глава комиссии высказал предположение, что чиновники делали это, чтобы повысить процент исполнения работ и освоения выделенных денег — понимая, что очень много объектов в перечне не успеют доделать.

— Мне кажется, что тут присутствует некая манипуляция с цифрами. Большая часть не выполнена и не будет выполнена. Они куда-то потратили деньги на цели, которые не согласовывали, и таким образом пытаются вытянуть исполнение, — сказал Федор Панченко.

Он предложил обратиться к городскому голове, чтобы тот инициировал служебное расследование, которое определит виновных. По мнению Федора Панченко, их нужно уволить.

— Предлагаю комиссией отчет принять к сведению. Работу департамента ЖКХ в этом году признать неудовлетворительной. Обратиться к городскому голове с просьбой провести служебное расследование и выявить виновных лиц в таких результатах работы. По результатам этого расследования принять кадровые решения по поводу увольнения этих лиц. Если им все равно на жителей Николаева, — сказал Федор Панченко.

Депутат Наталья Горбенко предложила не торопиться, отметив, что часть объектов уже выполнена, но акты не закрыты. Она отметила, что чиновники должны предоставить на следующее заседание всю детальную информацию, после чего члены комиссии уже примут решение. Остальные депутаты согласились с ее предложением.

Ранее НикВести писали, что по состоянию на 3 декабря Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета «освоил» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год, что составляет всего 46,5% от общей суммы.

Директор антикоррупционного департаментаАндрей Ермолае рассказал, что сумма неосвоенных Департаментом денег еще изменится, поскольку только в конце декабря будут закрыты все акты выполненных работ.

Ранее сообщалось, что глава депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам бюджета Федор Панченко обвинил замдиректора Департамента ЖКХ Александра Репина в некачественном ремонте крыш в многоэтажках.

Также на комиссии депутат Андрей Кучеренко заявил, что департамент энергоэффективности в этом году перечислил деньги подрядчику за работы в некоторых домах, где откосы так и не были сделаны.