Исполняющим обязанности начальника управления спорта и молодежи Николаевской областной государственной администрации назначен Михаил Николаев.
Об этом пишут MK.NEWS.
Сказано, что после ряда скандалов, связанных с премиями одних видов спорта и недофинансированием других, начальник управления спорта Виктор Гинкул написал заявление об увольнении по собственному желанию.
— На сегодняшний день исполняет обязанности руководителя Михаил Николаев, который около года работает в управлении, — сказано в сообщении.
Также ведомости обновили и на официальном сайте областной государственной администрации.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким анонсировал возможные кадровые изменения в управлении спорта.
Он признал, что в этой сфере на сегодняшний день существуют проблемы.
В частности, из-за того, что на Олимпиаде в этом году Николаевскую область не представлял ни один спортсмен. Виктор Гинкул на это заявил, что в других регионах спортсменам попросту платят большие стипендии и зарплаты.
Ранее Виктора Гинкула обвинили в давлении на нового директора Николаевского областного яхт-клуба Олега Стефановского с целью оставить его предшественника на должности тренера и увеличить ему количество тренерских часов за счет других сотрудников.
Члены постоянной комиссии по вопросам науки и образования, инноваций, молодежи, семьи и спорта, культуры и духовности Николаевского облсовета ранее также проголосовали за то, чтобы Виктор Гинкул выступил с отчетом на сессии 29 сентября.
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Исполняющим обязанности начальника управления спорта и молодежи Николаевской областной государственной администрации назначен Михаил Николаев.
Об этом пишут MK.NEWS.
Сказано, что после ряда скандалов, связанных с премиями одних видов спорта и недофинансированием других, начальник управления спорта Виктор Гинкул написал заявление об увольнении по собственному желанию.
— На сегодняшний день исполняет обязанности руководителя Михаил Николаев, который около года работает в управлении, — сказано в сообщении.
Также ведомости обновили и на официальном сайте областной государственной администрации.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким анонсировал возможные кадровые изменения в управлении спорта.
Он признал, что в этой сфере на сегодняшний день существуют проблемы.
В частности, из-за того, что на Олимпиаде в этом году Николаевскую область не представлял ни один спортсмен. Виктор Гинкул на это заявил, что в других регионах спортсменам попросту платят большие стипендии и зарплаты.
Ранее Виктора Гинкула обвинили в давлении на нового директора Николаевского областного яхт-клуба Олега Стефановского с целью оставить его предшественника на должности тренера и увеличить ему количество тренерских часов за счет других сотрудников.
Члены постоянной комиссии по вопросам науки и образования, инноваций, молодежи, семьи и спорта, культуры и духовности Николаевского облсовета ранее также проголосовали за то, чтобы Виктор Гинкул выступил с отчетом на сессии 29 сентября.