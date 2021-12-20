Исполняющим обязанности начальника управления спорта и молодежи Николаевской областной государственной администрации назначен Михаил Николаев.

Об этом пишут MK.NEWS.

Сказано, что после ряда скандалов, связанных с премиями одних видов спорта и недофинансированием других, начальник управления спорта Виктор Гинкул написал заявление об увольнении по собственному желанию.

— На сегодняшний день исполняет обязанности руководителя Михаил Николаев, который около года работает в управлении, — сказано в сообщении.

Также ведомости обновили и на официальном сайте областной государственной администрации.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким анонсировал возможные кадровые изменения в управлении спорта.

Он признал, что в этой сфере на сегодняшний день существуют проблемы.

В частности, из-за того, что на Олимпиаде в этом году Николаевскую область не представлял ни один спортсмен. Виктор Гинкул на это заявил, что в других регионах спортсменам попросту платят большие стипендии и зарплаты.

Ранее Виктора Гинкула обвинили в давлении на нового директора Николаевского областного яхт-клуба Олега Стефановского с целью оставить его предшественника на должности тренера и увеличить ему количество тренерских часов за счет других сотрудников.

Члены постоянной комиссии по вопросам науки и образования, инноваций, молодежи, семьи и спорта, культуры и духовности Николаевского облсовета ранее также проголосовали за то, чтобы Виктор Гинкул выступил с отчетом на сессии 29 сентября.