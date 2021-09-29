Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким анонсировал возможные кадровые изменения в управлении спорта. Он признал, что в этой сфере на сегодняшний день существуют проблемы.

Об этом Виталий Ким сказал сегодня, 29 сентября, во время сессии Николаевского областного совета, передает корреспондент НикВестей.

— Во-первых, отчеты мы готовим к концу года. И это мое решение будет, что с ними делать. Я со всем уважением отношусь к депутатам, там на самом деле есть проблемы, я готовлю кадровое решение по поводу спорта. По образованию мы уже приняли и работаем над планом с госпожой Велиховской (Алла Велиховская, начальница облоно, — прим.), — сказал Виталий Ким.

Как известно, управление молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации возглавляет Виктор Гинкул. К его работе депутаты неоднократно высказывали претензии.

В частности, из-за того, что на Олимпиаде в этом году Николаевскую область не представлял ни один спортсмен. Виктор Гинкул на это заявил, что в других регионах спортсменам попросту платят большие стипендии и зарплаты.

Ранее Виктора Гинкула обвинили в давлении на нового директора Николаевского областного яхт-клуба Олега Стефановского с целью оставить его предшественника на должности тренера и увеличить ему количество тренерских часов за счет других сотрудников.

Члены постоянной комиссии по вопросам науки и образования, инноваций, молодежи, семьи и спорта, культуры и духовности Николаевского облсовета ранее также проголосовали за то, чтобы Виктор Гинкул выступил с отчетом на сессии 29 сентября.