Игорь Чеботарев (справа)

Советник главы Николаевской ОГА Евгений Степанюк опубликовал ответ Харьковской госакадемии физической культуры, в котором говорится, что экс-директор спортшколы «Областной яхт-клуб» Игорь Чеботарев не является выпускником данного учреждения.

Письмо и ксерокопию «диплома» Евгений Степанюк опубликовал на своей странице в Facebook.

Советник губернатора заявил, что на протяжении 16 лет руководства яхт-клубом Игоря Чеботарева материально-техническая база ДЮСШ пришла в упадок, количество спортсменов сократилось, а руководство школы раздуло фонд заработной платы. По его мнению, такой ситуации могли способствовать и в управлении молодёжи и спорта Николаевской облгосадминистрации. Он предположил, что начисление зарплат проходило под контролем начальника управления Виктора Гинкула.

Виктор Гинкул

Отметим, что в июне 2021 года глава ОГА Виталий Ким уволил Игоря Чебаторева с должности директора яхт-клуба. В этом же месяце на сессии облсовета был утвержден новый руководитель ДЮСШ — Олег Стефановский, победивший в конкурсе.

— Очень много влиятельных людей пытались отстоять позиции «руководителя из прошлого», чтобы он прошел конкурс. Но ситуация в этом заведении сложилась очень интересная! На протяжении последних лет, Чеботарев. И. А. «смог» уменьшить количество спортсменов ДЮСШ по 360 учеников в 160! Спортивные сооружения в ужасном состоянии! Спортивный инвентарь вообще видел Сталина! Но это никак не останавливало руководителя и его карманного бухгалтера начислять себе заработную плату по своему усмотрению! И здесь вопрос к главному бухгалтеру управления Вераксич. Т. М, каким образом в яхт-клубе на протяжении многих лет был искусственно раздут фонд заработной платы? Может, это все происходило под четкими указаниями и контролем начальника управления Гинкула В. М? — написал Евгений Степанюк.

Советник главы ОГА рассказал, что несколько месяцев назад появилась информация о том, что диплом о высшем образовании Игоря Чеботарева является подделкой. В связи с этим новый директор ДЮСШ подал запрос в Харьковскую государственную академию физической культуры. 12 августа ему направили ответ, в котором говорится, что Игорь Чеботарев никогда не учился в этом учреждении, а его диплом не соответствует установленым образцам академии.

— Давайте рассуждать! Интересное выходит дело... Согласно этому документу, в течение 16 лет объектом спортивной инфраструктуры, который имеет историческое значение, является лицом Николаева и имеет статус ДЮСШ, руководил человек, который вообще не мог этого делать! Более того, все это происходило под чутким руководством начальника управления Гинкула В. М. и главного бухгалтера управления Вераксич Т. М, которые закрывали глаза на премии и надбавки в размере 200%, которые себе насчитывали Чеботарев И. А. и Ко... — добавил Евгений Степанюк.

Он также заявил о давлении со стороны Виктора Гинкула на нового директора Олега Стефановского с челью оставить его предшественника на должности тренера и увеличить ему количество тренерских часов за счет других сотрудников.

— Почему все эти вещи никто не замечал на протяжении многих лет, почему все это прикрывалось начальником управления Гинкулом В. М? Почему никто не обращал внимания на то, что происходило в яхт-клубе? — написал советник губернатора.

Он обратился к руководству облгосадминистрации, профильной комиссии областного совета и общественность с просьбой привлечь Игоря Чеботарева и Виктора Гинкула к ответственности.

Напомним, весной прошлого года Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева.

Экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб, а также ряд других объектов, необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет их развивать».

Мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре, передадут в собственность города яхт-клуб.

Ранее сообщалось о том, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах благоустройства территории в районе яхт-клуба и открытия для туристов карстовых пещер.

В интервью НикВести Александр Сенкевич также рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева выступила за передачу объектов областной коммунальной собственности, в том числе и яхт-клуба, местным общинам.

В апреле замгубернатора Юрий Гранатуров рассказал, что в данный момент проектанты работают над тем, как реконструировать яхт-клуб, сохранив его исторический архитектурный облик, после чего территорию планируют привести в порядок, а также провести переговоры с городской властью по поводу передачи объекта на баланс Николаева.