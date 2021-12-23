Депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный предложил предусмотреть в бюджете города на 2022 год деньги на оплату штрафов, которые депутатам будут выписывать за нарушение языкового закона.

Об этом он сказал на сессии в четверг, 23 декабря, пишут НикВести.

Максим Невенчанный

Максим Невенчанный отметил, что некоторым депутатам сложно говорить на украинском языке. Из-за этого их хорошие и конструктивные предложения и комментарии, по его мнению, искажаются. Депутат отметил, что коллегам и другим николаевцам сложно воспринимать такую информацию.

— Уважаемые люди, имеющие здравые предложения, к огромному сожалению, из-за сегодняшних требований, вынуждены ломать себе язык. Мы должны это все слушать, не в состоянии понять, наши избиратели не в состоянии понять мысли, которые сегодня доносятся с искажением, потому что законодательство требует не суть того, что они хотят внести, а форму, по которой они должны доносить на украинском языке. Из-за этого страдают все, нет внимания зала, люди, которые нас слушают, тоже не вникают в эти предложения, — отметил Максим Невенчанный.

В связи с этим он предложил предусмотреть в бюджете на следующий год деньги на оплату штрафов, которые будут выписывать депутатам за использование русского языка по инициативе омбудсмена Тараса Креминя.

— Поэтому есть такое предложение: «забить» в бюджете деньги на штрафы, когда Креминь будет жалобы писать. Чтоб и он был доволен, и мы могли изъясняться, не обращая внимания на глупости и писанину, которую он делает, — добавил депутат.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал, чтобы депутаты Николаевского горсовета объяснили ему, почему использовали русский во время сессии 17 ноября. У Тараса Креминя возникли претензии к 11 депутатам.

Напомним, весной языковой омбудсмен Тарас Креминь выписал акты о нарушении языкового законодательства троим депутатам Николаевского горсовета от «ОПЗЖ». В ответ в партии заявили, что власть борется с русским языком и закрывает глаза на открытую пропаганду фашизма в Украине.

Также напомним, что 2 февраля на сессии городского совета, члены «Нацкорпуса» сделали депутату Владиславу Чайке замечание из-за того, что он начал выступать на русском. После этого мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил ему, что согласно закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», депутаты должны выступать на украинском.

После Александр Сенкевич начал синхронно переводить выступления депутата, звучавшие на русском языке.

Спустя несколько дней Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что городские головы могут лишать депутатов слова, если те во время своего выступления говорят на русском языке. Он добавил, что штрафы за несоблюдение языкового закона будут возможны только с июля 2022 года.