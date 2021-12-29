Обеспечение работой жителей Николаевского района — именно такая тема обсуждалась на днях между главой райадминистрации, депутатом облсовета от «Слуги Народа» Игорем Мухарским и директором Николаевского областного центра занятости Дмитрием Оборонько.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

— Решили совместными усилиями активизировать среди безработных новые формы занятости – патронат над ребенком и выдачу материальной помощи на открытие личного бизнеса малообеспеченным семьям. Это позволит обеспечить детей домом и семьей, а трудоспособным гражданам получить дополнительный стаж работы. Служба для удобства будет предоставлять своим клиентам алгоритм оформления такой занятости и интерактивную карту организации патроната над ребенком, – объяснил идею Игорь Мухарский.

По его мнению, подобные программы расширяют индивидуальный подход к каждому человеку и позволяют более эффективно и быстро найти себя в новой профессии.

По информации Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа»