Депутат Николаевского областного совета, бывший главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий «под психологическим давлением местных властей».

Об этом она рассказала в интервью Стране.

Светлана Федорова уточнила, что уже написала заявление на отзыв о выходе из депутатства.

— Я написала заявление на отзыв о выходе из депутатства, поскольку оно было составлено под психологическим давлением местных властей. Хочу остаться депутатом. И, кстати, я остаюсь в своей больнице врачом на 0,25 ставки, плюс общебольничная, — рассказала Светлана Федорова.

На недавней сессии областного совета Светлану Федорову исключили из состава фракции партии «Наш край».

Ранее Светлана Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под натиском со стороны руководства Николаевщины.

Еще она заявила, что врачи могут заниматься политикой лучше, чем другие, потому что любят людей.

21 декабря депутаты Николаевского областного совета уволили главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову.