Объединенные колонны протестующих приступили к взятию силой здания акимата Алматы (бывшая столица Казахстане). К штурму присоединились больше десятка тысяч человек.

Об этом пишет KazTAG.

Митингующие продолжают прибывать под административное издание. Очевидцы сообщают, что настроены они решительно и насилие со стороны полиции их не пугает.

— Они уже не реагируют на светошумовые гранаты, первые ряды демонстрантов подошли уже вплотную к стенам здания городской администрации, — отмечает корреспондент.

По оценкам KazTAG, на площади соберется больше десяти тысяч человек, так как ряды митингующих пополняются неофитами.

UPD: протестующие вынесли двери и ворвались внутрь.

— Ряд источников сообщает, что протестующие ворвались в акимат. Отмечается, что в здании разнесли часть окон и дверей, — добавляют журналисты.

Во время штурма слышались выстрелы.

— У акимата Алматы слышны звуки, похожие на автоматную очередь. У одного из митингующих в руке был автомат, но другие протестующие отобрали у него оружие. Рядом с акиматом поднимается густой черный дым, вероятно, что-то горит, — пишут в KazTAG.

После захвата здания протестующие рассыпались по этажам и закрепили успешный штурм.

— Протестующие занимают здание акимата, рассредотачиваясь по этажам здания. Есть ли внутри сотрудники — пока неясно. Военных на площади протестующие отводят в сторону, но не применяют к ним физическую силу, — акцентирует казахский портал Vласть.

Ресурс «Орда» также сообщает, что демонастранты пошли на прорыв к бывшей президентской резидентации в Алматы. Основными требованиями протеста остается уход из власти клана Назарбаевых и проведение независимых выборов с допуском кандидатов от демократической оппозиции.

Фото: The Village Казахстан

Издание Vласть передает о пожаре в здании администрации, горит и прокуратура Алматы (часть медийных ресурсов Казахстана выдвигают версию, что помещение подожгли сами спецслужбы).

В свою очередь, KazTAG передает о кровопролитных столкновениях между бойцами Нацгвардии и протестующими. По данным корреспондентов этого издания, сильно пострадали больше 20 бойцов.

— Число избитых бойцов Нацгвардии у акимата Алматы составляет уже около 20 человек, из них 4-5 человек пострадали очень серьезно, их унесли на руках, нацгвардейцы пытаются эвакуировать пострадавших самостоятельно, так как на месте не видно машин скорой помощи, — акцентирует корреспондент казахского СМИ.

UPD2: Местные ресурсы также пишут, что протестующие не дают сотрудникам скорой помощи забрать с собой раненных силовиков.

— Счет пострадавших в результате стычек у акимата Алматы пошел на десятки. К месту событий удалось проехать лишь одной карете скорой помощи, при этому, толпа пыталась помешать увезти избитых, однако медикам удалось заполнить машину скорой максимальным числом пострадавших и уехать, — подчеркивают в KazTAG.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.