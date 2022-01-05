В Кремле воздержались от оценок по поводу казахских протестов, отнеся их ко внутренним проблемам центральноазиатской страны.

Об этом в комментарии для российских РИА Новостей высказался Дмитрий Песков.

Спикер от лица Путина заявил, что власти РФ уверены в способности Казахстана справиться с политическим кризисом самостоятельно.

— Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы, — акцентировал пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что якобы главное, чтобы никто «не вмешивался извне».

Чуть более эмоциональное заявление выпустили в Министерстве иностранных дел РФ.

— Москва выступает за мирное решение всех проблем в Казахстане в правовых рамках, а не через беспорядки <...> Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты., — отметили в МИД России, назвав Казахстан «братской страной».

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как сообщалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.