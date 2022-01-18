Мэр Николаева Александр Сенкевич надеется получить деньги из государственного на строительство новой транспортной развязки в Корабельном районе города.

Об этом городской голова сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях 18 января, пишут НикВести.

Он также рассказал, что разработку проектной документации по строительству новой транспортной развязки в Корабельном районе Николаева сделают до сентября 2022 года.

— На этот год выделены средства на проектирование этого переезда. Более того, работы ведутся, и в планах сделать работы по проектированию до сентября месяца. Тендер выиграла турецкая компания – это подразделение компании «Onur». Вы знаете, что это компания, которая строит мостовые переходы, и сейчас строит мост в Запорожье, она занимается и дорогами в Украине. Компания имеет большой опыт, как это делать. Я думаю, что до сентября у нас будет этот проект и уже объявим на этот проект тендер, – рассказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что взявшая в концессию порт «Ольвия» катарская компания QTerminals выделила 80 миллионов гривен, а оставшуюся сумму городские власти будут искать в государственном бюджете.

— Вы знаете, что компания QTerminals взяла в концессию у нас порт, поэтому она уже выделяет на этот проект 80 миллионов гривен. Остальные средства будем искать в государственном бюджете, потому что на самом деле этот проект важен как для николаевцев, так и для портовой инфраструктуры, которую обещали создать для наших портовиков Корабельного района, – добавил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства горсовета просит предусмотреть в бюджете Николаева на 2022 год 10,5 миллионов гривен на строительство новой транспортной развязки в Корабельном районе.

Напомним, что в Николаеве под железнодорожными путями планируют построить тоннель, по которому грузовики будут въезжать на территорию морского специализированного порта «Ольвия».

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подземный тоннель в Корабельном районе поможет построить компания из Катара QTerminals.

Городской голова также сообщал, что проектную документацию по строительству тоннеля под железнодорожным переездом в Корабельном районе Николаева не успеют разработать до конца года. При этом ранее сообщалось, что строительство подземного переезда в Корабельном районе начнется в 2021 году.

Однако в октябре 2021 года глава ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве до сих пор не определились с проектом перехода в Корабельном районе, который разгрузит трафик на железнодорожном переезде. Если раньше говорили о строительстве тоннеля, то сейчас рассматривают и вариант мостового путепровода.

Напомним, что согласно прогнозу бюджета Николаева, в городе планируют в течение 4 лет освоить почти 20 миллионов гривен на строительство тоннеля под железнодорожным переездом в Корабельном районе, чтобы сделать объект на 7%.