Жильцы многоквартирных домов в центре Николаева просят приравнять их платежки за отопление к той цене, которую платят квартиры со счетчиками.

Такое мнение озвучила представительница жителей дома Адмиральская, 1 Наталья Остапчук на заседании рабочей группы по индивидуальному отоплению в среду, 19 января, пишут НикВести.

Как известно, в Николаевской ТЭЦ заверили, что будет сделан перерасчет за отопление в домах без приборов учета тепла. Снижение стоимости составит 30-40%.

Однако жильцы домов считают такое снижение недостаточным и просят приравнять цену их платежек за тепло к той, которую платят квартиры с счетчиков.

— В ноябре мы получили платежку квадратный метр за неполный месяц 60 гривен. При этом дома с тепловым счетчиком стоили от 17 до 35 гривен за квадратный метр. В декабре у нас уже было 107 гривен за квадратный метр — у нас пришла платежка более 5 тысяч гривен. Поэтому снижение на треть — это не совсем та сумма, которую ожидают жители, которые запитаны от теплоцентрали. Я так понимаю, что все жители, у которых дома без счетчиков, вынуждены оплачивать все ваши затраты, все ваши потери. Я предлагаю, чтобы это был тариф усредненный. Не минус 30%, а усредненный по счетчику. От 107 гривен узнать, сколько в декабре заплатили дома со счетчиком, и также заплатить и нам. Тогда это будет справедливо. Все ваши потери не должны ложиться на жителей, – сказала Наталья Остапчук.

Ранее мэр Александр Сенкевич подтвердил, что ТЭЦ выставляет большие суммы домам, где нет счетчиков тепла. Мэр добавил, что таких домов в Николаеве около сотни. Однако та часть, которая пользуется услугами «Николаевоблтеплоэнерго», получает такие же платежки, как и в домах со счетчиками. Это связано с тем, что город на правах собственника теплоснабжающего предприятия приравнял расчеты в домах с счетчиками и без.

Напомним, что жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.

В декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.