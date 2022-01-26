Кабинет министров Украины принял постановление, которым установил базовую заработную плату для медицинских работников на уровне — 13 тысяч 500 гривен для медицинской сестры и 20 тысяч гривен — для врача. Минздрав проверит все медучреждения на соблюдение соответствующих выплат.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

По его словам, ситуация, когда на счетах больницы лежат десятки миллионов гривен остатка, а при этом медицинский коллектив работает за минималку — абсолютно недопустима.

— Поэтому Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет демонстрировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату. Также проверки будут ждать и те больницы, в которых руководители принудительно пытаются перевести медиков на неполную ставку, при этом оставляя работать полный рабочий день, – заявил Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко сообщил, что руководитель заведения, который решит таким образом «сэкономить» бюджет больницы, за счет обычного врача или медсестры, получит наказание.

Он добавил, что Министерство здравоохранения создало контакт-центр, где по телефону: 0-800-60-20-21 можно получить ответы относительно формирования способной сети учреждений здравоохранения госпитальных округов и выплат базовой заработной платы.

Напомним, что в январе 2022 года в Николаевском областном совете состоялось несколько совещаний с главным врачами областных больниц. Тода стало известно, что главврачи не знают, где взять деньги на выполнение постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.

В частности, дефицит в КНП «Николаевский областной Дом ребенка» Николаевского областного совета на конец года прогнозируется в размере 9 миллионов 936 тысяч гривен — дополнительные траты связаны с выполнением постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.

В то же время в Николаевском областном клиническом госпитале ветеранов войны дефицит к концу текущего года может достигнуть 10 миллионов гривен, а в Николаевской областной стоматологической поликлиники — 13,3 миллионов гривен.