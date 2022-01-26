Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор призвал мэра города Александра Сенкевича не копировать полностью опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.
Об этом речь шла в среду, 26 января, в ходе заседания рабочей группы по оптимизации исполнительных органов горсовета Николаева, передают НикВести.
Александр Сенкевич надеется, что новую структуру мэрии рассмотрят на первой февральской сессии.
— Николаев — это не Мариуполь, не Днепропетровск, не Херсон, не Тернополь и не Одесса. Это Николаев! Опыт тоже нужно изучать, но коэффициент, по которому применять этот опыт, может быть 0,1. Я это ответственно заявляю, могу показать на цифрах. Николаев — специфический город со специфической экономикой. Чего мэр все 7 лет бьется с портами? Бабки там, а у нас болт. Понимаете, как? Нет работающих предприятий как в Черноморске и так далее. Одна «Зоря» осталась, но и за нее взялись. Николаев — не Мариуполь, — заявил Сергей Кантор.
— Хороший заголовок для новостей: «Бабки там, а у нас болт», — прокомментировал городской голова Александр Сенкевич.
— А что, нет? — спросил Сергей Кантор.
— Главное, что правда, — ответил Александр Сенкевич.
Напомним, что первым заместителем директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета — исполняющим обязанности руководителя планируют назначить мариупольца Дмитрия Мирошниченко, который ранее возглавлял местное теплоснабжающее предприятие.
А на должность директора коммунального предприятия «Николаевские парки» претендует мариуполец Дмитрий Чучмай.
Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор призвал мэра города Александра Сенкевича не копировать полностью опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.
Об этом речь шла в среду, 26 января, в ходе заседания рабочей группы по оптимизации исполнительных органов горсовета Николаева, передают НикВести.
Александр Сенкевич надеется, что новую структуру мэрии рассмотрят на первой февральской сессии.
— Николаев — это не Мариуполь, не Днепропетровск, не Херсон, не Тернополь и не Одесса. Это Николаев! Опыт тоже нужно изучать, но коэффициент, по которому применять этот опыт, может быть 0,1. Я это ответственно заявляю, могу показать на цифрах. Николаев — специфический город со специфической экономикой. Чего мэр все 7 лет бьется с портами? Бабки там, а у нас болт. Понимаете, как? Нет работающих предприятий как в Черноморске и так далее. Одна «Зоря» осталась, но и за нее взялись. Николаев — не Мариуполь, — заявил Сергей Кантор.
— Хороший заголовок для новостей: «Бабки там, а у нас болт», — прокомментировал городской голова Александр Сенкевич.
— А что, нет? — спросил Сергей Кантор.
— Главное, что правда, — ответил Александр Сенкевич.
Напомним, что первым заместителем директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета — исполняющим обязанности руководителя планируют назначить мариупольца Дмитрия Мирошниченко, который ранее возглавлял местное теплоснабжающее предприятие.
А на должность директора коммунального предприятия «Николаевские парки» претендует мариуполец Дмитрий Чучмай.