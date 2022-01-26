Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор призвал мэра города Александра Сенкевича не копировать полностью опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.

Об этом речь шла в среду, 26 января, в ходе заседания рабочей группы по оптимизации исполнительных органов горсовета Николаева, передают НикВести.

Александр Сенкевич надеется, что новую структуру мэрии рассмотрят на первой февральской сессии.

— Николаев — это не Мариуполь, не Днепропетровск, не Херсон, не Тернополь и не Одесса. Это Николаев! Опыт тоже нужно изучать, но коэффициент, по которому применять этот опыт, может быть 0,1. Я это ответственно заявляю, могу показать на цифрах. Николаев — специфический город со специфической экономикой. Чего мэр все 7 лет бьется с портами? Бабки там, а у нас болт. Понимаете, как? Нет работающих предприятий как в Черноморске и так далее. Одна «Зоря» осталась, но и за нее взялись. Николаев — не Мариуполь, — заявил Сергей Кантор.

— Хороший заголовок для новостей: «Бабки там, а у нас болт», — прокомментировал городской голова Александр Сенкевич.

— А что, нет? — спросил Сергей Кантор.

— Главное, что правда, — ответил Александр Сенкевич.